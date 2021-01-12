صور.. المصريين الأحرار يساهم فى حل مشاكل التموين لمواطنى عين شمس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف موريس عدلى أمين الحزب بقسم عين شمس ومشاركة أعضاء هيئة المكتب.
وأقام الحزب فعالية كبرى داخل مركزى شباب منشية التحرير، ومركز شباب أحمد عصمت، للعمل على تسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية، وتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى، وأيضا حل المشاكل التموينينة من فضل وتحويل وإضافات واستخراج بدل فاقد أو تالف، بحضور موظفو مكاتب التموين.
من جانبهم، أعرب أهالى عين شمس عن شكرهم وامتنانهم للمجهود المبذول من الحزب لخدمة المواطنين، والتفاعل الدائم وسرعة الاستجابة فى كافة الطلبات، ولاقى مجهود الأمانة تكريم وتقدير نواب الدائرة وقيادات العمل المجتمعى والخدمى.
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