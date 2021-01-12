مدبولى : الرئيس السيسى يقدم دعما متواصلا لإنجاح مونديال اليد

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل جولته بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف معاً؛ من أجل إنجاح هذه البطولة التى تترقبها أنظار العالم، سعياً للخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، لاسيما أن هناك تحديا لتنظيمها فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وتتمثل فى انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يقدم دعما كبيرا ومتواصلا؛ لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها فى وقت قياسى، من خلال التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والوزارات.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على الاستعدادات النهائية بالصالة، التى ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة الأخرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر.

وفى الوقت نفسه، أطلع وزير الشباب والرياضة رئيس الوزراء على آخر الاستعدادات النهائية التى تُجرى لحفل الافتتاح الذى سيقام مساء غد الأربعاء، والتى تتضمن فقرات وعروضا استعراضية يتم تقديمها لأول مرة، تراعى إبراز مظاهر الحضارة المصرية.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عقب ذلك لحضور التدريبات النهائية للمنتخب المصرى المشارك فى البطولة، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الأداء الذى ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجه للمنتخب كلمة نقل فى بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمنتخب الوطنى، وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق فى قدرتهم على إحراز أفضل النتائج فى هذه البطولة الدولية

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "لقد حرصت على التواجد معكم اليوم، وحضور التدريب الختامى، قبل انطلاق فعاليات البطولة غداً".

وأضاف: "الدولة والشعب المصرى ينتظران منكم الكثير، فالعبء والمسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، لكون البطولة تنظم على أرض مصر، لافتاً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً لتوفير كافة الإمكانات، لتظهر البطولة بتنظيم عالمى يبهر كل دول العالم، مؤكداً أن هذه البطولة ستخرج بفضل التجهيزات التى تمت لتكون أفضل البطولات على مستوى العالم".

وأضاف فى كلمته لمنتخب مصر، أن الظرف الراهن يضيف عبئا كبيرا عليكم، وهو عبء إسعاد الشعب المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى نعيشها اليوم من أزمة كورونا، التى أنتجت ضغوطا نفسية كبيرة على العالم وليس على مصر فقط، ولذلك يتمنى الناس أن يشاهدوا ما يشعرهم بالسعادة، وكله ثقة ويقين بأن يتحقق ذلك بإذن الله.

كما قال رئيس الوزراء : "رجال لعبة كرة اليد فى مصر طول عمرهم من فترة طويلة مصدر فخر وإعزاز لمصر وللرياضة المصرية، ودائما ما تحقق كرة اليد المصرية انتصارات هائلة، ولدينا أمل كبير فيكم، وربنا يوفقكم يارب، نحن جميعا فى ظهركم، ومعكم، وندعو لكم الله بكل نجاح وتوفيق".

وأكد: كل تمنياتى لكم بالنجاح لترفعوا رأس مصر عالياً فى هذه البطولة، ويكون حدثا تاريخيا حقيقيا نفاجئ به العالم كله، سواء فى التنظيم أو فى تميز الفريق المصرى فى هذه البطولة الهامة، مختتما بقوله: "ربنا يوفقكم ونكون معكم غدا على خير وتبدأوا مشواركم بكل نجاح".

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم بالتنسيق أولا بأول مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة، وتمت مراعاة تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا أنه تم مراعاة جميع الإجراءات. الوقائية فى أماكن إقامة الفرق المشاركة بالفنادق.