رئيس البرلمان يوجه التحية لأمانة النواب بقيادة المستشار محمود فوزى 

جدة - نرمين السيد - حرص المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على ما بذلوه من جهد والتنظيم الدقيق للجلسة الافتتاحية.





وأكد أن التنظيم الدقيق الذى قامت به الأمانة العامة مكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة. وأعلن 8 نواب ترشحهم على منصبى وكيلى مجلس النواب، وهم محمد أبو العينين، أحمد سعد الدين، سليمان وهدان، فريدة الشوباشى، حنان عبد المنعم، محمد عبد العزيز، سحر بشير معتوق، ومحمد الجبلاوى. وسمح المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للمرشحين بعرض سيرتهم الذاتية خلال الجلسة العامة.

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