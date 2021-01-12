مصادر تنفى إزالة الأمن لسور نادى الزمالك 

جدة - نرمين السيد - وكانت الجهات المعنية أزالت مخالفات نادى الزمالك على كورنيش النيل بمنطقة العجوزة، والتى تمثلت فى إقامة سور خرسانى بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث تمت عملية الهدم للسور والأعمدة حتى سطح الأرض.

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