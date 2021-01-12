البرلمان العربى يهنئ حنفى الجبالى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، المستشار الدكتور حنفى على جبالى ، بمناسبة‏ انتخابه رئيساً لمجلس النواب فى جمهورية مصر العربية، معبرا عن خالص التهانى وعظيم التبريكات، على الثقة الكبيرة التى ‏حظى بها من نواب الشعب المصرى الشقيق.





وأكد رئيس البرلمان العربى، أن الخبرة الدستورية العريقة التى يتمتع بها جبالى، سواء على المستوى الأكاديمى، أو من خلال عطائه المتميز فى السلك القضائى المصرى، وصولا إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلمانى فى جمهورية مصر العربية. وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومى، حرص البرلمان العربى على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون الوطيدة بين البرلمان العربى، ومجلس النواب المصرى، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها فى العيش الكريم.‏ وعبَّر رئيس البرلمان العربى، عن تمنياته الطيبة للشعب المصرى الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة ‏الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

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