هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية، معبرًا عن خالص التهاني وعظيم التبريكات له على الثقة الكبيرة التي حظي بها من نواب الشعب المصري الشقيق.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها المستشار الدكتور حنفي جبالي، سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي المصري وصولًا إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في جمهورية مصر العربية.
وبهذه المناسبة الطيبة، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي حرص البرلمان العربي تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق والتعاون الوطيدة بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.
وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب المصري الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العسومي: المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.