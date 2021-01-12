نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة ماجده ابو هيف التى وافتها المنيه اليوم. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الاعلامية الكبيرة ماجدة ابو هيف مؤكدة انها كانت اعلامية من طراز خاص فقدنا بوفاتها رمزا من رموز الاعلام المصرى. وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى لأسرة الفقيدة سائلين الله أن يتغمدهها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلامية من طراز فريد .. القومي للمرأة ينعى ماجدة أبو هيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.