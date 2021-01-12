استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا برقم الهاتف وكود المحافظة عبر billing.te.eg

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عمر شويل - جدة استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا برقم الهاتف وكود المحافظة عبر موقع الشركة الصرية للاتصالات التي تقدم عدة خدمات متنوعة إلكترونية متعلقة بالتليفون المنزلي وخدمات الإنترنت، كما إنها توفر إلي جميع عملائها طريقة سداد الفواتير إلكترونيا أيضا دون الحاجة إلي الذهاب إلي السنترال ومنعا للتزاحم خاصة من انتشار فيروس كورونا المستجد تسعى اغلب المؤسسات إلي توفر خدمتها أونلاين لكى لا يضطر المواطنين إلي الخروج الاحتكاك وازدياد معدل العدوى بينهم.

استعلم عن قيمة فاتورة الأرضي إلكترونيا

توفر الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة الأرضي إلكتروني من خلال موقعها الرسمي واليك الطريقة المبسطة لاستعلام على النحو التالي:

سجل دخول على موقع شركة المصرية .

قم بكتابة كود المحافظة والمكون من 3 أرقام فقط.

قم بتسجيل رقم تليفونك الأرضي.

انقر على خانة عرض الفاتورة وسوف تظهر إليك قيمتها في الحال.

طرق سداد فواتير الأرضي

تقسم فاتورة التليفون الأرضي في جمهورية مصر العربية إلي اربع دفعات سنويا بمعدل دفعة كل ثلاث شهور وتصدر الفواتير من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، ويتم فتح باب سداد الفواتير فور إصدارها في منتصف الشهر الميلادي ويستمر حتي منتصف الشهر الذي يليه، وكي لا يتعرض المتخلفين إلي تحويل الخط إلي استقبال فقط أو قطعه نهائيا ودفع الغرامات لاسترجعه مرة اخرى ولهذا تتيح الشركة we عدة طرق للسداد منه إلكترونيا بالفيزا أو عبر خدمات الفوري ومصارى، ويمكن أيضا عبر خدمة الكاش المتوفرة في جميع شركات الاتصالات ، أو الدفع بالطريقة التقليدية في السنترال.