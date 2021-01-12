رئيس مجلس النواب الجديد فى كلمة تاريخية يثنى على الدكتور على عبدالعال..ويؤكد: لا نبغى إلا المصلحة العامة.. والرئيس السيسي زعيم مخلص وابن بار"فيديو"

فى كلمة تاريخية تحدث رئيس مجلس النواب الجديد، المستشار حنفى الجبالى، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى، وجاءت نص كلمته كالتالى:"

قائلا:" الزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء مجلس النواب، اتقدم لحضراتكم بالشكر على انتخابكم لي، رئيسًا لمجلس النواب، وليس هناك فريقين بين من وافق ومن أعترض".

رسائل المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب

وتابع رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى الجبالى:"اتوجه بالتحية للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الأول، وللسادة النواب الذين بذلوا مع سيادته كل الجهد فى ظروف غاية فى الصعوبة، مر بها الوطن، واجتازها بثقة ونجاح زعيمً مخلص وابنًا بار من أبناء مصر، هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تشهد له أفعاله على أرض الواقع بما أنجزه ووجه به الحكومة، وتابع عمل أبناء الوطن الأبطال، متابعة مباشرة فى مواقع العمل المختلفة، أثمرت مشروعاتٍ عملاقة، تنشر الخير وتبشر بمستقبلٍ مشرق، وهو الذى وحد كل القوى الوطنية، تحت شعار يد تحمل السلاح، ويد تبنى وتستمر فى البناء تحت وطأة الوباء التى اجتاح العالم كله، وخالص الإعزاز والتقدير لشهداء مصر الأبطال، من رجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل، والقضاء، والمواطنين المخلصين، الذين استشهدوا بعد أن واجهوا بشجاعة خسة إرهابٍ مجرم، وعلى ذكر بطولات الشهداء، لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم فى مواجهة ذلك الوباء اللعين، ولن ننسى من فقدناهم من جراء تفشيه، ونحى جيش مصر لجهودهم فى مكافحته، وباسمكم جميعًا زميلاتٍ وزملائى النواب الأفاضل، اتقدم بخالص الشكر للزملاء الأعزاء أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونوجه التحية لروح الزميل القاضى الجليل، رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، كما نوجه الشكر لرجال القوات المسحلة، والشرطة، وأعضاء الهيئات والقضائية، ومعاونيهم الذين بذلوا كل الجهد، حتى اتمام كل مراحل انتخاب مجلس النواب، فى ظل جائحة كورونا اللعينة، وشاركهم فى ذلك أبناء الوطن المخلصين، حتى الوصول إلى نتائج الانتخابات، معبرة عن حرية المواطن فى اختيارمرشحيه بنزاهة وشفافية إثراء للديموقراطية، لتحقيق آمال المواطنين فى التنمية، وتلبية مطالبهم فى تحسين سبل معيشتهم، الزميلات والزملاء الأعزاء، الفصل التشريعى الجديد الذى نستهله اليوم، يلقى على عاتقنا بذل كل جهدنا للبناء على أنجزه زملاؤنا، أعضاء الفصل السابق، حتى نحقق معًا ما يصبوا إليه الوطن فى تلك المرحلة المهمة، التى تشهد إصلاحات فى جميع المجالات ومنها المجال التشريعى، والرقابي، الذى أسنده إلينا الدستور، إن دوركم الرقابى على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسئوليتكم فى مجال التشريع، ولا يخفى على فطنتكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة، حتى تؤتى ثمارها،فلا تميل كل الميل أو تتشكك بلا حدود".

"وأساس تلك الرقابة المتوازنة الفصل المرن بين السلطات، حيث تراقب كل سلطة رقيبتها، وهى أن تتسم تلك الرقابة بطابع التعاون من أجل الإصلاح والتطوير، لا بقصد التربص واصطياد الأخطاء، إن وطننا الغالى ينادينا جميعًا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين، يتقاسمون العيش على أرضه دون تفرقة، أو تمييز لأى سبب، لا نبتغى إلا المصلحة العامة، وليكن اختلاف الرأي بيننا سبيلًا للتوصل إلى أفضل الحلول، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ولا يغيب نظرنا أبدًا عن رفع اسم بلادنا عاليًا لتحيا أبد الدهر حرةً لأبناءها الأحرار، مستقلةً قويةُ بمواطنيها الشرفاء المخلصين، وشعارنا فى ذلك، دوت الخليج بأبناءها الأوفياء الأنقياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة".