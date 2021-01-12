رئيس النواب يشكر المستشار محمود فوزي..جهود الأمانة العامة مكنتنا من عقد الجلسة الافتتاحية

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، علي ما قامت بها الأمانة علي مدار الفترة الماضية، حيث استقبال الأعضاء الجدد، ووضع خطة عمل بشأن انطلاق وعقد الجلسة الافتتاحية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إبان فعاليات انتخابات وكالة المجلس، قائلا:" شكر للأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي علي مابذله من جهود من أجل تنظيم هذا اليوم حيث الدقة فى الأداء والعمل مكنت الأعضاء اليوم من انعقاد هذه الجلسة رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".

الجلسة شهدت أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

المستشار محمود فوزي وجهود الأمانة العامة

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.