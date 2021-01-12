رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية بعد توقفها 3 سنوات

رفعت مصر، بداية مع صباح اليوم الثلاثاء، الحظر الجوي عن الرحلات القطرية الجوية، لتسمح بعبورها الحدود المصرية بعد 3 سنوات من الحظر.

أعلنت سلطة الطيران المصرية، اليوم في بيان لها قائلة: "قررت مصر اليوم الثلاثاء رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات" .

كما أوضح أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري ، أنه بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها.

كما أكد الطيران لمصري، أنه تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية فجر اليوم، لافتة إلى أن طائرات الخطوط القطرية وصلت لها التعليمات ومنها من عبر الأجواء المصرية أثناء رحلاته.

كانت قد صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية مع دولة قطر، وإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو عام 2017.