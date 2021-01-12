كيفية الحصول على وظيفة في سلطنة عمان

فرص عمل بالخارج، يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة فئة الشباب عن وظيفة مناسبة لإمكانياته لتحسين الأحوال المادية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي نحياها بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت على العديد من المواطنين اقتصاديًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كيفية حصول الشاب المصري على تأشيرة ووظيفة مناسبة هناك في سلطنة عمان.

الوثائق الالكترونية التي يتطلبها العمل

هناك بعض الوثائق الإلكترونية التي يتطلبها العمل في سلطنة عمان وهناك بعض الخطوات لعملية استخراجها، حيث يجب إحضار استمارة طلب حصول لكي يتم عمل التأشيرة، كما يجب أن يتم خلالها تعبئة البيانات الأساسية بها، للشخص مقدم طلب التأشيرة العمانية.



وكذلك عليك احضار صورة ملونة من جواز سفر، ويكون هذا الجواز ساري للعمل به، ويتم دفع رسوم التأشيرة من خلال بطاقة الائتمان التابعة 2 للشخص المقدم عليها، مع إرفاق صورة للمقدم على الطلب مع ضرورة أن تكون شمسية وخلفية بيضاء.

تكاليف السفر إلى عمان

تبلغ تكاليف إستخراج تأشيرة عمان السياحية ما يقارب إلى عشرين ريال 4 عماني، وعشر ريالات عمانية عن كل وقت تأخير في التجديد للتأشيرة.

تأشيرة العمل

يمكنك استخراج تأشيرة العمل في سلطنة عمان عن طريق شركات السياحة في مصر إلكترونيًا التابعة لقوانين الدولة، أو عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، وقد 3 تصل تكاليف الإقامة في دولة عمان اذا كان المسافر إليها طالب وسفره بهدف 4 الدراسة، بالنسبة إلى مستوى البكالوريوس يصل تكلفته في البداية من 6000 إلى ما 5 يقارب إلى 12000 دولار.

أما بالنسبة إلى تكاليف الإقامة في دولة عمان بهدف الإستثمار و العمل في سلطنة عمان والتجارة وكسب الأموال، قد تصل إلى ما يقارب إلى 150000 ريال عماني، وهذا يرجع إلى أن عمان دولة مثمرة وتربح فيها الأعمال والاستثمارات بشكل كبير ومبالغ مضاعفة.