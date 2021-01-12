تضمنت أول كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بعد انتخابه رئيساً للمجلس بأغلبية من أعضاء المجلس، عدد من الرسائل من ضمنها توجه الشكر لبرلمان 2015 ورئيسه الدكتور علي عبد العال..وجاءات كالتالي دوت الخليج ينشر نص أول كلمة لرئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي "فيديو" دوت الخليج بأبنائها الأوفياء الأنقياء...أول 16 رسالة من رئيس مجلس النواب الجديد برلمان 2021 دوت الخليجُ دائماً بأبنائها الأوفياء الأنقياء جزيل الشكر والتقدير على انتخابي رئيساً لمجلس النواب تلك هي الديمقراطية لا فرق بين من انتخبني والعكس أتوجه بالتحية للأستاذ الدكتور علي عبدالعال ونواب 2015 نواب برلمان 2015 بذلوا كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة الرئيس السيسي زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر جهود الرئيس أثمرت مشروعات عملاقة تنشر الخير السيسي وحد كل القوى الوطنية في مصر السيسي عمل بشعار يد تحمل السلاح ويد تبني خالص الإعزاز والتقدير لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة نحيي جيش مصر الأبيض لجهودهم في مكافحة وباء كورونا نوجه التحية لروح الزميل القاضي الجليل المستشار لاشين إبراهيم نتائج الانتخابات الأخيرة معبرة عن حرية المواطن سنبني على ما أنجزه برلمان 2015تشريعا ورقابيا الدور الرثابي علي الحكومة لا يقل عن التشريع شعارنا ببرلمان 2021 دوت الخليجُ دائماً بأبنائها الأوفياء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج بأبنائها الأوفياء الأنقياء...أول 16 رسالة من رئيس مجلس النواب الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.