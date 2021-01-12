صور..النائب محمد أبو العينين يعلن ترشحه لوكالة مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ترشح النائب محمد أبو العينين، وذلك علي منصب وكالة المجلس، مستعرضا سيرته الذاتية وخبرته النيابية في مصر.

الجلسة شهدت أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

النائب محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

كل من سليمان وهدان، عو حزب الوفد، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، والنائبة فريدة الشوباشي، والنائبة حنان عوض، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة سحر بشير معتوق،محمد أحمد الجبالاوي، وذلك علي منصب وكيلي المجلس، بعد أن تم حسم منصب الرئاسة للمستشار حنفي جبالي.

دوت الخليج ينشر نص أول كلمة لرئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي "فيديو"