سفير مصر باليمن يؤكد موقف القاهرة الداعم للحكومة الشرعية

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى، عبر تقنية الاتصال المرئى، واستعرضا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دفع التعاون المشترك، لا سيما بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.





وأكد السفير، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية، وكذلك الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار فى ربوع اليمن، مجددا إدانة مصر للأعمال الإرهابية التى تُرتكب على الأراضى اليمنية. من جانبه، أثنى الوزير اليمنى على دور مصر الداعم للحكومة اليمنية فى شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بما تُقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات للمواطنين اليمنيين فى مصر منذ اندلاع الأزمة فى اليمن.

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