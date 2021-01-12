فيديو.. الإفتاء تقدم روشتة روحانية لعلاج الاكتئاب

جدة - نرمين السيد - ورد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر بث مباشر، للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للرد على أسئلة المواطنين، أن علاج الاكتئاب يكون بذكر الله والنظر فى وجه الوالدين والصدقة وكفالة اليتيم وزيارة أولياء الله الصالحين. وتابع: "ممكن ناخد حمام دافئ بالليل وتتعطر وتلبس هدوم نظيفة وتقعد بين يدى الله وتبث شكواك، وتبص هتلاقى نفسك مرفرف".

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