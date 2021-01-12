إنفوجراف: حنفى جبالى.. رئيس مجلس النواب الجديد خير خلف لخير سلف

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المستشار حنفى جبالى:-

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، وصف جبالى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالزعيم المخلص والابن البار من أبناء مصر، مؤكدًا أن إنجازته مشهودة على أرض الواقع، وهناك متابعة مباشرة فى مواقع العمل أثمرت عن مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق لكل المصريين.

كما أكد أن السيسى، هو من وحد القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح فى محاربة الإرهاب ويد تبنى تحت وطأة الوباء الذى اجتاح العالم كله.