مشاركون بدورة الأوقاف: فرض الرأى الواحد سبب ظهور حالات الإلحاد

جدة - نرمين السيد - قال المشاركون فى فعاليات "دورة الإلحاد ومخاطره"، التى تنظمها وزارة الأوقاف، إن فرض الرأى الواحد من بعض الجماعات، أحد أهم أسباب ظهور بعض حالات الإلحاد، مؤكدين ضرورة أن يتجنب الداعية الخلافات الفقهية التى لا طائل تحتها، وأن يفتى بينهم بالمشهور الذى عليه العمل فى دار الإفتاء والقانون.





وتأتى "دورة الإلحاد ومخاطره" التى تنظمها وزارة الأوقاف، التى تقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقا، فى إطار خطة الوزارة فى التدريب والتأهيل، والعمل على نشر الفكر الوسطى والتصدى للظواهر الهدامة.

حاضر فى الدورة الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: "وقاية الشباب من الإلحاد"، والدكتور محمد سالم أبو عاصى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، وكانت تحت عنوان "أسباب التطرف الدينى وعلاجه"، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدربين للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وقال الشيخ خالد الجندى، إن الإلحاد مشكلة نفسية وأن من يتصدى للحوار من العلماء يجب أن يجمع العلوم العقلية والإنسانية، مؤكدا ضرورة أن تتوفر فى من يتصدى لمعالجة مشكلة الإلحاد ومحاورة الملحدين عدة صفات من أهمها: "العلم - والثقافة - والشخصية المقنعة - والموهبة"، مع عدم إقصاء الشيوخ وعلماء الدين عن مخالطة الجمهور والمشاركة المجتمعية حتى يسهل عليهم اكتشاف الداء ووصف الدواء مبكرا.

وأشار إلى أن مشكلة الإلحاد، هى فشل فى الحصول على إجابات منطقية لأمور عقلية، لذا تكون النتيجة هى الجحود والنكران لما عجز الإنسان عن رؤيته وفهمه.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصى، أن عرض اختلاف العلماء بصورة موسعة على العامة صنع لهم نوعا من الفتنة والبلبلة، وأن الواجب على الداعية أن يجنب الناس الخلافات التى لا طائل تحتها، وأن يفتى بينهم بالمشهور الذى عليه العمل فى دار الإفتاء والقانون.

وأضاف أن تسطيح الفكر الدينى فى المجتمع جعل الناس يستمعون لدعاة غير مؤهلين علميا، مما أدى إلى رقة الثقافة الدينية فى المجتمع وجعله عرضة لأصحاب المذاهب الهدامة، وكذلك فرض الرأى الواحد من بعض الجماعات والتيارات التى لا تسمح بالنقاش كان من أهم أسباب تفشى الإلحاد.

وأشار إلى أن الدعوة يجب أن تقوم على الإقناع العقلى مع الدليل الشرعى، فالعقل خلقه الله "عز وجل"، لمساعدة النفس فى التفكير وحفظ المعلومات وتحليلها وإصدار ردود الأفعال المناسبة، والقلب هو مفتاح للعقل، ويقال بأنّه يُعطى ردود أفعال ويعمل بسرعة أكبر من سرعة العقل.