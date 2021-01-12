مصادر: الإثنين المقبل أول رحلة للخطوط القطرية بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران، أن أول رحلة طيران للخطوط القطرية، ستصل مطار القاهرة الدولى، يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 يناير، قادمة من مطار الدوحة إلى مطار القاهرة الدولى.





وأفادت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، بأنه تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية، التى تحمل علامات تسجيل قطرية والهبوط بالمطارات المصرية.

كانت مصر قد رفعت الحظر الجوى، الذى فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوى، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وتقوم شركة مصر للطيران، بتجهيز جداول تشغيل لرحلات منتظمة ما بين مصر وقطر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد لرحلات هبوط وإقلاع للرحلات القطرية بالمطارات المصرية، لأن ذلك يستلزم تجهيزات وجداول ومحطات لبدء التشغيل الفعلى.

وبعد قرار رفع الحظر يحق لشركتى مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية فى مطارات الدولتين، بعد وضع جداول تشغيل جداول تشغيل الرحلات لسلطتى الطيران المدنى المصرى والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدنى المصرى إنهاء الحظر الجوى المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور فى مجالها الجوى.

وتلقت سلطة الطيران المدنى إخطارات من جانب شركة الخطوط الجوية القطرية، صباح أمس الثلاثاء، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة والدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولى لم يستقبل أى رحلات جوية مباشرة بين البلدين حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم التنسيق بين شركتى مصر للطيران والخطوط القطرية، لوضع جدول لتسيير رحلات بين البلدين والتنسيق مع السلطات مطار القاهرة الدولى.