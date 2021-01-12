سفير مصر بغينيا: جامعة جمال عبدالناصر رمز للعلاقات التاريخية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل تامر كمال المليجى، سفير مصر فى غينيا، البروفيسور لانسين تراورى، رئيس جامعة جمال عبدالناصر فى العاصمة كوناكرى، وتم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وجامعة الإسكندرية، فضلاً عن تطلع غينيا إلى مساهمة مصر فى إعادة تأهيل وتطوير مبانى ومنشآت الجامعة الغينية.





وأشاد رئيس الجامعة الغينية، بالعلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، فيما أكد السفير المليجى أن مصر لا تألو جهدا فى العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا فى شتى المجالات، ومنها التعاون العلمى والثقافى الذى يربط بين الشعوب الإفريقية، وعلى الأخص مع جامعة جمال عبدالناصر، التى تُعد رمزًا للعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع بين البلدين والشعبين. يذكر أن جامعة جمال عبدالناصر فى كوناكرى، تعد أقدم وأعرق جامعة غينية، كما أنها الوحيدة فى إقليم غرب إفريقيا التى تحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عرفانا بالدور والدعم المصرى لغينيا منذ استقلالها عام 1958. كما أنها شهدت إطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أحدث مبانيها الإدارية خلال زيارته لغينيا فى أبريل عام 2019، تقديرا للأولوية التى يوليها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا وتعزيز أواصر التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية وتعزيز العمل الإفريقى المُشترك، كما تم إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى مدخل الجامعة.

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