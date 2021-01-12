حنفى جبالى رئيس مجلس النواب 

تسلم المستشار حنفى جبالى رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ب بعد فوزه برئاسة مجلس النواب 2021.

وقال، "أمام المجلس أتوجه بالشكر لانتخابى رئيسا للبرلمان ولا فرق بين من وافق ومن اعترض، وتلك هى الديمقراطية التى تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول للذين تولوا رئاسة الجلسة الاجرائية الأولى وهم فريدة الشوباشى وابانوب عزت وفاطمة محسن".

ووجه التحية للشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بعد أن واجهوا بشجاعة خسة الارهاب.

مضيفا، "لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض فى مواجهة الوباء اللعين ونحى جيش مصر الأبيض لجهودهم فى مكافحة الوباء"، موجها التحية للدكتور على عبد العال رئيس المجلس السابق

وكان المستشار حنفى جبالى حصل على 508 صوتا، وحصل عضو مجلس النواب صلاح أبو هميلة على 37 صوتا

وحصل النائب عبد الحميد دراج على صوتين فيما حصل النائب محمد مدينة على 9 أصوات.

وقالت النائبة فريدة ان عدد من ادلوا باصواتهم 587 وعدد الاصوات الصحيحة 576 صوتا وعدد الاصوات الباطلة 11 صوتا.

ووكان مقعد رئاسة مجلس النواب شهد منافسة بين 4 مرشحين بعدما أعلن كل من المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وعضو مجلس النواب (مستقل)، واللواء محمد صلاح أبو هميله (حزب الشعب الجمهوري)، والدكتور أحمد عبد الحميد يوسف دراج، النائب محمد مدينة ( حزب الوفد) ترشحهم لرئاسة مجلس النواب 2021.

واشرف على عملية التصويت وفرز الاصوات لجنة خاصة برئاسة النائب ايهاب اسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثه)، هشام حسن (مستقل)، مصطفي بدران (حماه وطن)، محمد احمد مصطفي ( الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).

كانت افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم"٥" لسنة 2021 بدعوه المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.