وزير الكهرباء يتفقد استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد  

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل يرافقه المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، استعدادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، والتى تنطلق بها بطولة كأس العالم لكرة اليد غدا وحتى يوم 31 يناير الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بالقاهرة والإسكندرية، وكان قد تم تركيب 168 كشاف لتأمين الصالة المغطاة وكذلك تم الدفع بـ8 ماكينات ديزل 6 منهم لـتأمين الصالة المغطاة والاثنين الاخرين لتأمين سيارات البث التلفزيونى الناقلة للحدث.

كان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فور وصوله الصالة المغطاة بمدينة نصر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحرص وزير الكهرباء على توجيه الشكر والتقدير للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على ما لمسه من مجهودات بذلت على مدى الأيام الماضية لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وفى نفس السياق قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال جولته مع الوزير، أن الشركة انتهت من تأمين كافة المناطق التى سيتم إجراء مراسم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتابعة للنطاق الجغرافى للشركة.

وأكد أنه تم تقسيم الصالة لأربع مجموعات يتم توزيع الكهرباء عليها لضمان عدم حدوث أى مشكلات أو طوارئ، موضحا أنه تم الدفع أيضا بـ6 وحدات ديزل لصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

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