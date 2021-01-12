وصول منتخبي كرواتيا وسلوفنيا مطار برج العرب للمشاركة في بطولة اليد

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثتي منتخبي كرواتيا وسلوفنيا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر وتنطلق غدا الاربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واستقبلت محطة مصرللطيران بمطار برج العرب، منتخبي كرواتيا وسلوفينيا بالمطار بعد وصولهما علي متن رحلتها الخاصة رقم MS3911 القادمة من مدينة زغرب الكرواتية، وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتعمل جميع مجموعات العمل بمصرللطيران ومنها مجموعة المحطة برئاسة حسام شاكر علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتخبات والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد واستقبالهم بمطار القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة برئاسة اسماء السعدي، وذلك وفقا لتوجيهات الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة الخطوط الجوية.

على الناحية الأخرى، تجري مراسم استقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بمطار القاهرة الدولي علي قدم وساق بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي متمثلة في إدارة العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة، وذلك بتوجيهات المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة الميناء، وبالتعاون مع قوات أمن المطار القاهرة بقيادة اللواء حسين منيع مدير الأمن، لاستقبال وتأمين خروج المنتخبات إلي مقار إقامتهم بالقاهرة.