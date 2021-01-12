قبل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إدارتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة و أطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وما يشمله من ممرات وحوائط وأرضيات ومكاتب وقاعات استقبال وغرف تغيير الملابس والمدرجات بما يحقق ضمان سلامة وحماية كافة العناصر المقرر تواجدها بالملاعب وفق لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة. وحرصت القوات المسلحة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بواسطة الأطقم الفنية ذات الطابع الاحترافي فضلا عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التي تم استخدامها في عملية التطهير الوقائي لضمان تغطية كافة المساحات والأماكن المقرر تعقيمها بما يسهم في خروج إقامة البطولة العالمية بالمظهر المشرف وفقا لأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم بها القوات المسلحة في مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بمجابهة انتشار فيروس كورونا وعلى هامش استعداد وتجهيز حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق فعالياتها خلال ساعات بجمهورية مصر العربية.

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