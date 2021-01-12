منخفض جوي ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا، الأربعاء، دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرياح والأتربة، ومائلًا للدفء على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرياح والأتربة على السواحل الشرقية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرياح والأتربة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدوا أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الاسكندرية - بلطيم - رشيد" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة "30% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية : جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 25 14

شبين الكوم 25 13

دمنهور 22 13

بلطيم 22 12

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 20 11

بورسعيد 26 14

دمياط 25 13

الزقازيق 25 13

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 24 13

نخل 24 07

نويبع 23 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 26 12

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 13

بني سويف 26 12

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 12

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 27 11

الوادي الجديد 29 12

شلاتين 28 16

أبو رماد 27 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 17