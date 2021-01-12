انت الان تتابع تفاصيل خبر نهاية الضباب وبداية موجة الأمطار .. الأرصاد تنشر حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة وصغرى العاصمة 13 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس غدًا وبيان درجات الحرارة، نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في تقريرها اليومي، حيث ذكرت الهيئة أنه من المنتظر أن تنتهي ظاهرة الضباب الكثيف الذي شهدته البلاد على مدار اليومين الماضيين، والتي صاحبت ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة، جاءت غير معتادة خلال هذه الفترة من العام، لتبدأ البلاد غدًا موجة من الأمطار على معظم الأنحاء، وذكرت الهيئة العامة أن البلاد من المتوقع أن تشهد غدًا، طقس دافئ إلى مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، ووفرت الهيئة كذلك أماكن سقوط الأمطار وتوقعات درجات الحرارة والتي سنقوم بعرضها لكم.

حالة الطقس

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الوجه البحري والقاهرة من المتوقع أن يشهد طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، وستشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تشهد مناطق جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وستشهد بعض المناطق مثل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التقرير الذي نشرته، أنه من المنتظر أن تبدأ بداية من الغد موجة من الأمطار، على مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وكذلك الوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد وجبال البحر الأحمر ومدن القناة، حيث ستشهد تلك المناطق سقوط الأمطار، خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مدار اليوم والأيام القادمة.

حالة البحرين

أما عن حالة البحرين المتوقعة “الأحمر والمتوسط”، فقد جاءت كالتالي:

البحر الحالة معدل ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب بين المترين والثلاث أمتار جنوبية غربية إلى شمالية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف والمترين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية

بيان الأرصاد