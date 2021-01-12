الطيران المدني | مصر ترفع الحظر الجوي عن قطر

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محمد سياف - ابو ظبي - مصر ترفع الحظر الجوي عن قطر ، الذي كانت قد فرضته على منذ ثلاث سنوات متتالية، حيث تم حظر الأجواء الجوية المصرية أمام الطائرات القطرية، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2017م، وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية واليمن وغيرها من الدول قد اتخذت قرار بالمقاطعة يوم 5 يونيو 2017م، إلا أن العلاقات عادت يوم 5 يناير 2021م، لتنهي جميع الدول مقاطعتها لقطر، لتعود المياه إلى مجاريها تحقيقًا لمصلحة كافة الأطراف .

مصر ترفع الحظر الجوي عن قطر

وقد اصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانًا، قالت فيه : ” تم رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء الجوية المصرية، من اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م”، مضيفة أنه سوف يتم اسئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وذلك ضمن إطار تفعيل بيان قمة العلا في السعودية، بشأن فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري .

المصالحة تفتح الطريق لإنهاء الخلاف العربي

أنهت القمة الخليجية رسميًا الأزمة القطرية، وفتحت الطريق أمام المصالحة بين قطر والدول المقاطعة، وعودة العلاقات وفتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية وشمل بيان قمة العلا، عودة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ولاقت المصالحة ترحيبًا عربي واسع النطاق، وثمن العديد من الدول العربية دور الكويت في إنهاء الانقسام العربي وإعادة روح الأخوة بين الأشقاء العرب .