عاجل.. أبوالعينين وسعدالدين يفوزان بمنصب وكيلى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - فاز النائبان محمد أبوالعينين، وأحمد سعدالدين، بمنصب وكيلى مجلس النواب، فى الانتخابات التى أجريت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى.





وجاء حصول النواب الـ8 المرشحون على الأصوات على النحو التالى: سليمان وهدان: 125 صوتا. محمد أبوالعينين: 412 صوتا. أحمد سعدالدين: 485 صوتا. فريدة الشوباشى: 71 صوتا. حنان عبدالمنعم: 6 أصوات. محمد عبدالعزيز:75 سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

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