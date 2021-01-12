الأوقاف: تكليف الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم للوزارة

جدة - نرمين السيد - كما أصدر وزير الأوقاف - وفقا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء - قرارا بتجديد تعيين كل من: الدكتور هشام عبد العزيز على مديرا عاما للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد فتحى أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية، مع استمرار تكليفه مديرا لمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عاصم محمود قبيصى مهران وكيلا لمديرية أوقاف أسيوط، مع استمرار تكليفه مديرا للمديرية.
وأصدر وزير الأوقاف كذلك قرارا بتكليف الشيخ صفوت نظير المرسى عبد العزيز، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بنى سويف.
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