صور.. محافظة الجيزة تكشف حقيقة قطع أشجار الكافور التاريخية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض المواطنين اشتكوا من الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل وتعرضها للتهالك، وهو الأمر الذى أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وإزالة الأشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين، بحصر أشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، إلى جانب الاستناد إلى التقارير والتوصيات التى تم إعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتى انتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعى النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة، وصلت الى مرحلة متقدمة من العمر وأصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت، مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار.

وفى إطار اضطلاع محافظة الجيزة، بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتحسين الصورة البصرية لها بما يتناسب مع التاريخ الحضارى، دعا المحافظة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وللأسباب السالف الإشارة إليها حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم واستبدالها بأخرى جديدة، وفقا لمخطط جمالى وحضارى عام لشارع النيل، وتم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل التى تعكس المظهر الحضارى للشارع، بما يحقق الغرض البيئى المرجو من المواطنين بالاشتراك مع بعض المكاتب الاستشارية المتميزة فى هذا الشأن.