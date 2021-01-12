البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية:

معالى المستشار حنفى جبالى

يطيب لى أن أهنئكم، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصرى فى دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التى تملكونها، سواء على المستوى الأكاديمى، أو من خلال عطائكم المتميز فى السلك القضائى المصرى، الذى ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

نصلى إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة فى أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصرى السابق من إنجازات، خدمةً للوطن فى ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.