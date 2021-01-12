فوز أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين بمنصب وكيلى مجلس النواب 

أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فوز النائبين المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين بمقعدى وكالة المجلس.

ويذكر أن أعضاء المجلس انتهوا من حلف اليمين، وبدأ حلف اليمين أولا بنواب الفردى، ثم نواب القوائم، وبعد ذلك النواب المعينين.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأست النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية