محمود الضبع: أيديولوجية الشارع المصري في اختيار نواب البرلمان تغيرت عما سبق تشكيل المجلس جاء بتجربة فريدة فى الحياة النيابية

قال الكتاب الصحفى محمود الضبع، إن أيديولوجية الشارع السياسى فى مصر تغيرت بشكل عام والصعيد بشكل خاص في إختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان فلقد لاحظنا روح سياسية مختلفة فى الشارع المصرى وتنوع فى التمثيل والمشاركة.

وإنعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم هى جنى ثمار لمجهود كبير قام به الشعب المصرى والدولة المصرية ونستذكر به المشهد المشرف الذى رسمناه فى الشهور الماضية وقدمنا صورة مشرفة للعالم كله بالمشاركة الكبيرة فى الاقتراع بهذا الحدث الهام ونحن نمثل حياة نيابية عريقة فى تاريخ العالم.

وقدم الضبع التحية لمن أداروا المنظومة الانتخابية بداية من الهيئة الوطنية للانتخابات وروح المستشار الجليل الراحل / لاشين إبراهيم بالاضافة الى وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجميع الوزرات التى شاركت فى خروج هذه الصورة المشرفة.

وأضاف الضبع خلال برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية أسماء مصطفى، أن اليوم نكمل صورة لبرلمان يحمل همومنا ومستقبلنا، وما فعلته الاحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب ومن شاركوا فى الحراك السياسي من تنوع فى الاختيار سواء فى القائمة الوطنية او المقاعد الفردية زاد جسور الثقة بين المواطنين والحراك السياسى الذى تشهده مصر بالاضافة الى تحطيم الاعتقاد السائد بان الاجيال تنتظر بلوغ الستين او السبعين لتمثل تحت قبة البرلمان وأصبح الان من هم تحت سن الثلاثين ممثلين وتحت سن الاربعين وهم نسبة كبيرة كل هذا ثمار نجنيها فى هذا البرلمان.

وأضاف الضبع أن طموحنا فى هذا البرلمان ليس له حدود خاصة وأنه جاء وتشكل بتجربة فريدة وإستثنائية لم تتكرر فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر ولا يقوى على العبور بها سوى شعب عظيم مثل الشعب المصرى بالاضافة انه معول عليه الانتقال بمصر الى مرحلة ما قبل 2030 من طموح اقتصادى واجتماعى وتنمية فى كل المجالات.