علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية

أدى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمنعقدة حاليا وسط اجراءات احترازية كبيرة ، حيث تم تقسيم جلسة حلف اليمين الدستورية علي جلستين الاولي للنواب الفردي والأخرى لنواب القائمة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، وتبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلي المجلس من بين المترشحين.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.