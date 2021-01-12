المستشار حنفى جبالى يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وعضو مجلس النواب، ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2021، وذلك بعد إعلان الكاتبة فريدة الشوباشي، بصفتها رئيسة الجلسة الافتتاحية فتح باب الترشح.

كانت فريدة الشوباشي أعلنت فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب فى ضوء النصوص الدستورية واللائحية.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة ابعد انتهاء النواب من اداء اليمين إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية