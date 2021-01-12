فريدة الشوباشي تترشح لوكالة مجلس النواب

أعلنت النائبة البرلمانية فريدة الشوباشي، ترشحها لوكالة مجلس النواب، وذلك بعد اختيار المستشار حنفي الجبالي رئيسًا للمجلس بـ508 صوت.

وتتلقى الشوباشي، دعما من قبل معظم النائبات البرلمانيات لترشيحها في هذا المنصب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المنعقدة حاليا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إعلان كل من المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب السابق عن حزب مستقبل وطن و النائب محمد أبو العنيين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ترشحهم لمنصب وكاله مجلس النواب.

وفاز الجبالي، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، منذ قليل، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين.

وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 687 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 576، والأصوات الباطلة 11 صوتا.

كانت افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم"٥" لسنة 2021 بدعوه المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

وتصدرت الشوباشي، التريند على جوجل، بعد إعرابها عن سعادتها البالغة فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، قائلة: "فخورة أنى أكبر الأعضاء سنا لأن تجربتي نظيفة وتحت الأضواء منذ صغري.. والحمد لله إن القدر جابني كأول سيدة تترأس جلسة لمجلس النواب..الحمد لله والشكر للى وثقوا فيا والقيادة السياسية التي أعادت مرة أخرى دور المرأة المصرية التي هي فخر مصر".