إصابة تريزيجيه بفيروس كورونا وابتعاده عن مباريات أستون فيلا

تعرض النجم المصرى محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزى للإصابة بفيروس كورونا ابعدته عن مباريات فريقه لفترة جديدة.

كان تريزيجيه قد تعرض لإصابة فى الرأس، ثم تعرض لمزق وخلفية فى القدم ليغيب لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وعلق الرئيس التنفيذى للنادى كريستيان بورسلو على تطورات فيروس كورونا قبل مواجهة ليفربول فى ملعب "فيلا بارك"، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "انتقلنا من صفر اختبارات إيجابية لكوفيد 19 إلى 14، عشرة من أصل 14 اختبارًا إيجابيًا للاعبين".

واعترف بورسلو أيضًا أنه من السابق لأوانه معرفة أن أستون فيلا سيكون قادر على لعب مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز ضد توتنهام وإيفرتون أم لا، حيث من المقرر أن يستضيف الفيلانز توتنهام مساء الأربعاء قبل مواجهة إيفرتون فى "فيلا بارك" بعد ثلاثة أيام.

ويجب على اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، ومن المتوقع أن يشرف مارك ديلاني مدرب الفريق تحت 23 عامًا على فريق مكون من لاعبين تحت 18 عامًا وأقل من 23 عامًا في مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أنه يجب توفر أن 14 لاعبًا على الأقل، سواء كانوا لاعبين في الفريق الأول أو من فريق الشباب، ويجب أن يكونوا متاحين للمباراة.