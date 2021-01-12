المتهم من كفر الدوار.. ضبط قضية تمرير مكالمات عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة واستخدام محل إقامته بمنطقة كفرالدوار بالبحيرة مركزًا لإدارة ذلك النشاط.
وتم العثور على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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