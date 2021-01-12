قبل كأس العالم لليد.. القوات المسلحة تطهر مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة

قامت القوات المسلحة بعمليات تطهير وتعقيم مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. يأتي ذلك قبل انطلاق بطولة العالم لكرة اليد، التي من المقرر انطلاقها غدا.

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