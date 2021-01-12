الأهلي يحرز الهدف الثاني بأقدام الشحات في شباك الإنتاج

أحرز حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الإنتاج الحربي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد الانتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي.، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات، والتر بواليا.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد ومحمد هاني. ‏

أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي ويتكون التشكيل من: أحمد يحي، علي فتحي، محمد الشبيني، معاذ الحناوي، سيد شبراوي، مصطفى الجمل ، علاء سلامة ، مصطفى البدري، عبد الرحمن شيكا، باسم مرسي، ومحمد فييرا.

يسعى الأهلي في مواجهة الليلة إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري وحصد نقاط المباراة الثلاثة، واستمرار التربع على القمة في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 13نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات على حساب « المقاصة - الاتحاد السكندري - غزل المحلة – سيراميكا» والتعادل في مباراة واحدة أمام وادي دجلة.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح في زيارة شباك المنافسين في12 مناسبة ويتصدر محمود عبد المنعم كهربا قائمة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف.

و الأهلي أيضا صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه هدفا واحدا ونجح محمد الشناوي حارس وقائد الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات من أصل 5 مباريات.

فيما يدخل الإنتاج الحربي وهو في المركز الـ16 برصيد4 نقاط من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم .

حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بقيادة بيتسو موسيماني على مواصلة تدريبات الفريق دون الحصول على راحة سلبية عقب مباراة سيراميكا، في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري.