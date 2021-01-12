الأهلي يقسو على الإنتاج الحربي برباعية ويعتلي الصدارة

انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقامة علي استاد السلام بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء ،بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي ، على معلول وحسين الشحات الهدف الأول والثاني ، وأضاف وليد سيلمان لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الإنتاج الحربي في الدقيقة 77 من عمر المباراة، والهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة يتربع بهم على قمة الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند 4 نقاط ويبقي في المركز السابع عشر .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي.، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات، والتر بواليا.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد ومحمد هاني. ‏

أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي ويتكون التشكيل من: أحمد يحي، علي فتحي، محمد الشبيني، معاذ الحناوي، سيد شبراوي، مصطفى الجمل ، علاء سلامة ، مصطفى البدري، عبد الرحمن شيكا، باسم مرسي، ومحمد فييرا.

ودخل الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 13نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات على حساب « المقاصة - الاتحاد السكندري - غزل المحلة – سيراميكا» والتعادل في مباراة واحدة أمام وادي دجلة.