تعافي الإعلامي مفيد فوزي من فيروس كورونا

أكدت مصادر مُقربة من الإعلامي مفيد فوزي، تعافيه من فيروس كورونا، عقب ظهور نتيجة المسحة الثانية له سلبية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الإعلامي مفيد فوزي، بصحة جيدة وهو الآن في فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الطبيب المُعالج له.

وأشار إلى أن الإعلامي القدير كان أجرى مسحة أولى فظهرت إيجابية، وتلقي بروتوكول العلاج الخاصة به في المنزل، ولم يذهب للمستشفى.

وأعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس كورونا.

وكتب "طارق"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري... أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".

وأضاف الناقد السينمائي "لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".