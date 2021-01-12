خبرة دستورية عريقة.. نقيب الإعلاميين يهنئ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ،المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.
وأكد نقيب الإعلاميين أن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها المستشار حنفي جبالي، سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي المصري وصولًا إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في مصر
وقال سعدة : "كلي ثقة ان يبذل المستشار حنفي جبالي ومعة الزملاء أعضاء مجلس النواب و بالتعاون مع مجلس الشيوخ في سن تشريعات وقوانين تصب في صالح المواطن المصري البسيط و الارتقاء بمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي. القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.
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