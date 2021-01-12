عاجل.. فيديو : القوات المسلحة تعقم مجمع صالات استاد القاهرة

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، مقطع فيديو خاص بأعمال التطهير لمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى على هامش الاستعداد والتجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر.





وحرصت القوات المسلحة على تنفيذ أعمال التعقيم، والتطهير بواسطة الأطقم ذات الطابع الاحترافى فضلا عن استخدام الأدوات الفنية المتطور التى تم استخدامها أثناء التطهير لضمان تغطية كل المساحات والأماكن. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد زار مساء اليوم الثلاثاء، الصالة المغطاة باستاد القاهرة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالصالة، التى ستشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، بمشاركة 32 منتخبا.

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