تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ جبالى برئاسة مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للمستشار حنفى جبالى، لفوزه برئاسة مجلس النواب فى الفصل التشريعى الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508، بعد إجراء عملية التصويت فى الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026.





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