وكيل أول النواب للسيسى: نعاهدك أن نقف خلفكم لتحقيق التنمية والاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال سعدالدين، خلال الجلسة العامة: "سأكون عند حسن ظنكم بى جميعا المعارض والمؤيد"، متابعا: "تحت قبة هذا البرلمان قد تختلف الآراء وقد تتباين وجهات النظر وتحتد المناقشات، ولا مشكلة ولا ضير إذا توحدت الأهداف لتخرج لمصر أفضل السنن وأدق التشريعات وأصوب القرارات".

وتابع: "لدينا مهام جسام أسعى وزملائى لإنهائها على أحسن ما يكون، لتكون هذه الدورة البرلمانية علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث"، مشيرا إلى أن الإنجاز الذى تحقق خلال السنوات الماضية على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى غير مسبوق، قائلا: "لم نكن نحلم به بعد الانهيار الذى شهدته مصر عقب أحداث 25 يناير 2011".

وأشار إلى أن استكمال عملية البناء تتطلب تضافر الجهود، موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "نعاهدك أن نقف خلفكم لتحقيق التنمية والاستقرار لهذا الشعب المصرى العظيم".

وتابع: "أعدكم أن أكون مساندا معكم بسمة القاضى وعدالته وفطنة المشرع"، متوجها بالشكر لجميع العاملين فى أمانة المجلس عن الفترة التى قضاها معهم أمينا عاما، مشيدا بدور الأمانة العامة تحت قيادة المستشار محمود فوزى، الأمين العام الحالى، لا سيما التنظيم الراقى للجلسة الافتتاحية.

يشار إلى أن المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبوالعينين، فازا بمنصب وكيلى مجلس النواب، فى الانتخابات التى أجريت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار حنفى الجبالى.

وجاء نتيجة النواب الـ8 المرشحين على النحو التالى:

سليمان وهدان: 125 صوتا.

محمد أبوالعينين: 412 صوتا.

أحمد سعدالدين: 485 صوتا.

فريدة الشوباشى: 71 صوتا.

حنان عبدالمنعم: 6 أصوات.

محمد عبدالعزيز:75 صوتا.

سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

محمد الجبلاوى: 11 صوتا.