أبوالعينين عقب فوزه بوكالة النواب: سنكون على قلب رجل واحد لأداء الأمانة

جدة - نرمين السيد - وجه محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الشكر للنواب بعد انتخابه وكيلًا للمجلس، قائلا: "طوقتم عنقى باختيارى، اتوج بها كفاح السنوات، وهو تشريف وتكليف بمواصلة العمل من أجل مصر".





وأكد أبوالعينين، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب إعلان نتيجة انتخابات الوكيلين: "المجلس سيكون على قلب رجل واحد لأداء الأمانة، حاملين هذه الرسالة بكل فخر لتحقيق مصلحة ورفعة الوطن". وأكد الوقوف بقوة لدعم مؤسسات الدولة ومواصلة مسيرة المجلس السابق فى استكمال خريطة التشريعات، قائلا: "سنعمل مع مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل لدمج مصر فى حركة التقدم، ونسعى لاستغلال كل دقيقة لإنجاز المهام وطموحات الشعب رغم الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم".

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