وزير الأوقاف يهنئ المستشار حنفى جبالى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - كما هنأ جمعة، كل من المستشار أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم، بانتخابه وكيلاً أول للمجلس، ومحمد محمد أبوالعينين، لانتخابه وكيلا ثانيا للمجلس.

وأيضَا هنأ وزير الأوقاف، جميع النواب بانعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم كل السداد والتوفيق فى خدمة الوطن، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.