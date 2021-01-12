وزير المجالس النيابية يؤكد على التناغم المستمر بين مجلس النواب والحكومة

وحرص فؤاد، على توجيه التحية والتقدير لابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دوره الوطنى فى إنقاذ البلاد وبناء الدولة المصرية وما يقوم به من دور مواصلا الليل بالنهار.
كما وجه التهنئة لأعضاء المجلس، بمناسبة افتتاح الفصل التشريعى الثانى، مشيرًا إلى التناغم المستمر بين مجلس النواب والحكومة.
ونقل فؤاد، تهنئة وتقدير الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمجلس على انطلاق فصله التشريعى الثانى، معلنا مد يد التعاون مع المجلس.
وأعرب عن تقديره لهيئة مكتب المجلس السابق برئاسة الدكتور على عبدالعال، ووكالة كل من النائبين السيد الشريف وسليمان وهدان، على ما قدموه خلال الفترة الماضية.
وأكد أنه على يقين أن المجلس الجديد قادر على استكمال ما بدأه المجلس السابق لتحقيق آمال الوطن والمواطنين، كما وجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، لا سيما إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل تحدى أزمة فيروس كورونا.
وتابع: "أثمن الوعى الوطنى الذى حظى به المواطنين، الذين شاركوا فى الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة، كما ثمن، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، على جهوده فى إخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.
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