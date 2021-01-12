بعد فوزهما بمقعدى وكيلى المجلس.. ننشر السيرة الذاتية لسعد وأبوالعينين

جدة - نرمين السيد - ونستعرض السيرة الذاتية لكل من الفائزين بمقعدى الوكالة. المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب عمل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، الأمين العام الجديد نائبا لرئيس مجلس الدولة، ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية. - حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا. - حصل على الماجستير فى القانون عام 1995. - عين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة "قسم شرطة مدينة نصر"، فى الفترة من 16/8/1990 حتى 27/5/1993. - عين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1993. - ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 21 لسنة 1994 . - عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتباراً من 1 /10/ 1990 وحتى 30/9/2004. - ندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004. - ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004. - ندب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية اعتبارا من 15/8/2004 بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية حتى 1/5/2006. - عمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من 1/10/2004 حتى 1/5/2006. - أعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات اعتباراً من 1/5/2006. - رقى إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 2009/95 اعتباراً من 3/3/2009. - عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من 19/9/2012 حتى 30/9/2014. - ندب للعمل مستشارا قانونياً لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى. - ندب للعمل مستشارا قانونياً لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلى. - ندب للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب واعتذر عن الاستمرار فى هذا الندب اعتبارا من 1/10/2014. - عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014. - عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى مايو 2014. - عمل مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتباراً من 1/10/2004. كما شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب ببرلمان 2015/2020، وفاز بالقائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2021 عن مستقبل وطن. محمد أبو اليعنين وكيل مجلس النواب - ولد رجل الأعمال محمد محمد محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، ورئيس مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، عام 1951. - كان عضوا برلمانيا لمدة 20 عاما. - عمل مستشارا اقتصاديا للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط. - شغل منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية. - رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية. - رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية. - رئيس المجلس المصرى الأوروبى، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى بالجيزة. - كما شغل منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن. - خاض الانتخابات التكميلية فى مجلس النواب 2015/2020 بعد وفاة أحد أعضاء الدائرة، وتقدم باستقالته من منصب نائب رئيس مستقبل وطن، ثم خاض انتخابات 2021 مستقلا، وفاز بها عن دائرة الجيزة والدقى والعجوزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فوزهما بمقعدى وكيلى المجلس.. ننشر السيرة الذاتية لسعد وأبوالعينين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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